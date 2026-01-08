Мінус майже 1500 окупантів: Генштаб поділився оновленою статистикою

З 24 лютого 2022 року до 8 січня 2026 року втрати російських військ оцінюються в 1 215 900 осіб особового складу.

На полі бою знищено 11 521 танк, 23 874 бойові бронемашини і 35 874 артилерійські системи.

Крім того, противник позбувся 1 596 реактивних систем залпового вогню і 1 269 засобів протиповітряної оборони.

Авіація, дрони та крилаті ракети

Російські втрати в авіації склали 434 літаки та 347 вертольотів. Особлива увага приділяється безпілотним літальним апаратам: з початку війни збито 102 074 оперативно-тактичні дрони. Крилатих ракет знищено 4 137 одиниць, що суттєво знижує ударний потенціал ворога.

Морська та спеціальна техніка

На морі противник втратив 28 кораблів і катерів, а також 2 підводні човни. Автомобільна техніка та автоцистерни - 73 336 одиниць, а спеціальна техніка - 4 037 одиниць. Такі втрати значно обмежують мобільність і логістику російських військ.

Приріст за останню добу

За даними Генштабу, тільки за останню добу противник втратив додатково 1 400 осіб, 6 танків, 9 бронемашин, 17 артилерійських систем, 1 РСЗВ і 225 оперативно-тактичних БПЛА.

Ці дані підтверджують постійне виснаження ресурсів ворога та ефективність дій української армії.

Статистика Генштабу демонструє не тільки масштаби втрат Росії, а й стійкість української оборони, спроможність ЗСУ зберігати контроль над ситуацією на всіх фронтах, ефективно знищуючи особовий склад, техніку та зброю противника.