С 24 февраля 2022 года по 8 января 2026 года потери российских войск оцениваются в 1 215 900 человек личного состава.

На поле боя уничтожено 11 521 танк, 23 874 боевых бронемашины и 35 874 артиллерийских систем.

Кроме того, противник лишился 1 596 реактивных систем залпового огня и 1 269 средств противовоздушной обороны.

Авиация, дроны и крылатые ракеты



Российские потери в авиации составили 434 самолета и 347 вертолетов. Особое внимание уделяется беспилотным летательным аппаратам: с начала войны сбито 102 074 оперативно-тактических дрона. Крылатых ракет уничтожено 4 137 единиц, что существенно снижает ударный потенциал врага.

Морская и специальная техника



На море противник потерял 28 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки. Автомобильная техника и автоцистерны — 73 336 единиц, а специальная техника — 4 037 единиц. Такие потери значительно ограничивают мобильность и логистику российских войск.

Прирост за последние сутки

По данным Генштаба, только за последние сутки противник потерял дополнительно 1 400 человек, 6 танков, 9 бронемашин, 17 артиллерийских систем, 1 РСЗО и 225 оперативно-тактических БПЛА.

Эти данные подтверждают постоянное истощение ресурсов врага и эффективность действий украинской армии.

Статистика Генштаба демонстрирует не только масштабы потерь России, но и устойчивость украинской обороны, способность ВСУ сохранять контроль над ситуацией на всех фронтах, эффективно уничтожая личный состав, технику и оружие противника.