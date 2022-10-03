Мінус літак, вертоліт та 320 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Минулої доби українські військові ліквідували 320 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 430 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 3 жовтня орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів на всіх напрямках. Протягом 2 жовтня наші воїни відбили атаки ворога у 8 населених пунктах.
Також повідомлялося, що ЗСУ тримають ініціативу на закріплених територіях та у просуванні на півдні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.