Мінус літак, вертоліт та 320 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Минулої доби українські військові ліквідували 320 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 430 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів на всіх напрямках. Протягом 2 жовтня наші воїни відбили атаки ворога у 8 населених пунктах.

Також повідомлялося, що ЗСУ тримають ініціативу на закріплених територіях та у просуванні на півдні.

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