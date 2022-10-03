Минус самолет, вертолет и 320 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 320 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 430 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Общие боевые потери России на 3 октября ориентировочно составили:
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям. В течение 2 октября наши воины отразили атаки врага в 8 населенных пунктах.
Также сообщалось, что ВСУ держат инициативу на закрепленных территориях и в продвижении на юге.
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