ЗСУ відбили атаки ворога в районі 8 населених пунктів, - Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на усіх напрямках. Протягом 2 жовтня наші воїни відбили атаки ворога у районі 8 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Українське Чернігівської області та Басівка, Писарівка і Кияниця Сумської області;

на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Новосадове, Терни, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське та Спірне;

на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Федорівка, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Торецьк, Майорськ, Неліпівка та Юр’ївка;

на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Первомайське, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Рівнопілля, Ольгівське, Залізничне та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п’яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу, зокрема, уразили два командних пункти, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих об’єктів противника.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні: