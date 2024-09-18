Мінус колона техніки. Третя штурмова зупинила атаку РФ у Харківській області (відео)

Контратака Третьої штурмової

Нагадаємо, нещодавно воїни Третьої окремої штурмової бригади здійснили успішну контратаку у Харківській області. Захисники просунулися на два квадратних кілометри, що стало несподіванкою для ворога.

Як повідомили у бригаді, українські військові взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти. Головним завданням штурмовиків був зрив наступального потенціалу 20-ї армії РФ.

За словами командир підрозділу "Терра", підтверджено, що в ході атаки було ліквідовано 200 окупантів.

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