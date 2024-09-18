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Мінус колона техніки. Третя штурмова зупинила атаку РФ у Харківській області (відео)

Фото: Третя штурмова зупинила атаку росіян у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Третьої окремої штурмової бригади зупинили атаку окупантів у Харківській області. Захисники знищили ворожу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю окрему штурмову бригаду у Telegram.

"Ворожу колону, яка рухалась у бік наших позицій, вчасно змалювали пілоти Третьої штурмової. Бригадні підрозділи одразу приєдналися до ліквідації", - зазначають військові.

З повітря захисники миттєво атакували ворожий танк. Російський БТР намагався втекти, але його догнали. Як зазначають у Третій штурмовій, ще до контрольних влучань почала назад тікати російська піхота.

"Багатомільйонну техніку за короткий час розмотали наші безпілотники", - додали воїни.

 

Контратака Третьої штурмової

Нагадаємо, нещодавно воїни Третьої окремої штурмової бригади здійснили успішну контратаку у Харківській області. Захисники просунулися на два квадратних кілометри, що стало несподіванкою для ворога.

Як повідомили у бригаді, українські військові взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти. Головним завданням штурмовиків був зрив наступального потенціалу 20-ї армії РФ.

За словами командир підрозділу "Терра", підтверджено, що в ході атаки було ліквідовано 200 окупантів.

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