Минус колонна техники. Третья штурмовая остановила атаку РФ в Харьковской области (видео)

Контратака Третьей штурмовой

Напомним, недавно воины Третьей отдельной штурмовой бригады совершили успешную контратаку в Харьковской области. Защитники продвинулись на два квадратных километра, что стало неожиданностью для врага.

Как сообщили в бригаде, украинские военные взяли под контроль батальонный район обороны окупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты. Главной задачей штурмовиков был срыв наступательного потенциала 20-й армии РФ.

По словам командира подразделения "Терра", подтверждено, что в ходе атаки было ликвидировано 200 оккупантов.

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