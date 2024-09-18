RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минус колонна техники. Третья штурмовая остановила атаку РФ в Харьковской области (видео)

Фото: Третья штурмовая остановила атаку россиян в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады остановили атаку оккупантов в Харьковской области. Защитники уничтожили вражескую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью отдельную штурмовую бригаду в Telegram.

"Вражескую колонну, которая двигалась в сторону наших позиций, вовремя обрисовали пилоты Третьей штурмовой. Бригадные подразделения сразу присоединились к ликвидации", - отмечают военные.

С воздуха защитники мгновенно атаковали вражеский танк. Российский БТР пытался скрыться, но его догнали. Как отмечают в Третьей штурмовой, еще до контрольных попаданий начала назад бежать российская пехота.

"Многомиллионную технику за короткое время размотали наши беспилотники", - добавили воины.

 

Контратака Третьей штурмовой

Напомним, недавно воины Третьей отдельной штурмовой бригады совершили успешную контратаку в Харьковской области. Защитники продвинулись на два квадратных километра, что стало неожиданностью для врага.

Как сообщили в бригаде, украинские военные взяли под контроль батальонный район обороны окупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты. Главной задачей штурмовиков был срыв наступательного потенциала 20-й армии РФ.

По словам командира подразделения "Терра", подтверждено, что в ходе атаки было ликвидировано 200 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХарьковВойна в УкраинеВойна России против Украины