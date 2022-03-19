Минус еще один. Украинские военные сбили российский вертолет из "Стингера"

В небе над Киевской области украинские военные сбили еще один российский вертолет. Удалось сбить Ка-52 - так называемый "Аллигатор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

Он также уточнил, что вертолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер".

"Сегодня в Бучанском районе, подразделениями ПВО Украины сбит вражеский боевой вертолет Ка-52. Минус еще один вражеский "Аллигатор", - отметил он.

Напомним, за минувшие сутки украинская противовоздушная оборона сбила два самолета, три вертолета и несколько беспилотников с ракетами.

Накануне российский истребитель Су-34 также сбили из "Стингера".

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