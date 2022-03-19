Мінус ще один. Українські військові збили російський вертоліт зі "Стінгера"

У небі над Київською області українські військові збили ще один російський вертоліт. Вдалося збити Ка-52 - так званий "Алігатор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

Він також уточнив, що вертоліт збили з переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер".

"Сьогодні в Бучанському районі, підрозділами ППО України збито ворожий бойовий вертоліт Ка-52. Мінус ще один ворожий "Алігатор", - зазначив він.

Нагадаємо, за минулу добу українська протиповітряна оборона збила два літаки, три вертольоти і кілька безпілотників з ракетами.

Напередодні російський винищувач Су-34 також збили з "Стінгера".

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