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Мінус в економіці: Держстат повідомив про падіння ВВП у третьому кварталі

15:57 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Держстат зафіксував падіння ВВП у третьому кварталі (Getty Images)

У третьому кварталі в Україні зафіксовано спад реального ВВП порівняно як із попереднім кварталом, так і з аналогічним періодом 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби статистики.

Зазначається, що у III кварталі 2026 року реальний ВВП зменшився на 0,5% порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактору.

Водночас порівняно з III кварталом 2025 року показник знизився на 0,7%.

У Держстаті пояснили, що оперативна оцінка базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання чи зниження обсягів виробництва за різними видами економічної діяльності.

Фото: дані щодо ВВП (інфографіка Держстату)

Попередні дані щодо валового внутрішнього продукту за третій квартал 2026 року будуть оприлюднені у грудні.

Нагадаємо, Мінекономіки знизило прогноз зростання економіки на 2026 рік. Водночас у відомстві очікують, що річна зміна ВВП порівняно з минулорічним показником залишиться позитивною.

Яких реформ потребує економіка України, щоб забезпечити зростання ВВП протягом наступних 5 років читайте у публікації РБК-Україна "Реформи замість популізму. Яка економіка зможе повернути мільйони українців додому".

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Державна служба статистикиВВП Украины