Минус в экономике: Госстат сообщил о падении ВВП в третьем квартале

В третьем квартале в Украине зафиксирован спад реального ВВП по сравнению как с предыдущим кварталом, так и с аналогичным периодом 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы статистики.
Отмечается, что в III квартале 2026 реальный ВВП уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора.
В то же время, по сравнению с III кварталом 2025 года показатель снизился на 0,7%.
В Госстате пояснили, что оперативная оценка базируется на предварительной статистической информации о реальных темпах роста или снижении объемов производства по разным видам экономической деятельности.
Предварительные данные о валовом внутреннем продукте за третий квартал 2026 года будут обнародованы в декабре.
Напомним, Минэкономики снизило прогноз роста экономики на 2026 год. В то же время в ведомстве ожидают, что годовая смена ВВП по сравнению с прошлогодним показателем останется положительной.
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