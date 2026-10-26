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Мінекономіки перегляне прогноз ВВП на 2026 рік: чи покаже економіка зростання

20:55 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Дмитро Сидоров
Мінекономіки перегляне прогноз ВВП на 2026 рік: чи покаже економіка зростання Фото: Міністр економіки України Олександр Кравченко (Facebook-сторінка міністра)
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Міністерство економіки суттєво знизило прогноз зростання економіки України в цьому році, але сподівається, що відсоток зміни ВВП 2026 року до минулорічного показника залишиться позитивним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра економіки Олександра Кравченка, які він сказав під час 12-го Київського міжнародного економічного форуму.

Урядовець сказав, що на початку 2026 року міністерство прогнозувало, що ВВП України в цьому році зросте на 2,4%.

"В середині року (у червні) Мінекономіки переглянуло прогноз зростання на 1,6% на 2026 рік і на 1,3% на 2027 рік. Зараз ми в черговий раз переглядаємо (ще немає фінальної цифри), але ми бачимо, що це мінус 1-1,5 відсоткових пункти до нашого червневого прогнозу", - прокоментував міністр.

Він висловив сподівання, що відсоток приросту ВВП у цьому році буде позитивним.

"Ми все-таки сподіваємося, що економіка в цьому році залишиться в позитивній зоні, але ми дійсно бачимо суттєвий тиск і суттєве зменшення прогнозу як у 2026 так і у 2027 році", - додав Кравченко.

Серед головних причин зменшення перегляду прогнозу в меншу сторону, міністр назвав заблоковані порти Чорного моря (через які здійснювався експорт продукції АПК та металургії), інтенсифікація обстрілів з боку РФ та ситуація з бюджетом (перенесення багатьох видатків на кінець року).

Нагадаємо, у жовтні цього року Світовий банк зберіг свій прогноз зростання ВВП України за підсумками 2026 року на рівні 1,2%. Міжнародний валютний фонд знизив свою останню оцінку з 1-1,6% до 1%.

Під час нещодавніх заходів Центру економічної стратегії, головна економіста інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан допустила зниження ВВП України у цьому році на 0,5% у порівнянні із 2025 роком.

Через зупинку металургійних комбінатів, у вересні 2026 року реальний ВВП скоротився на 2,4% у річному вимірі.

Яких реформ потребує економіка України, щоб забезпечити зростання ВВП протягом наступних 5 років читайте у публікації РБК-Україна "Реформи замість популізму. Яка економіка зможе повернути мільйони українців додому".

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