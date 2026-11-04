Мінус в економіці: Держстат повідомив про падіння ВВП у третьому кварталі
У третьому кварталі в Україні зафіксовано спад реального ВВП порівняно як із попереднім кварталом, так і з аналогічним періодом 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби статистики.
Зазначається, що у III кварталі 2026 року реальний ВВП зменшився на 0,5% порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактору.
Водночас порівняно з III кварталом 2025 року показник знизився на 0,7%.
У Держстаті пояснили, що оперативна оцінка базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання чи зниження обсягів виробництва за різними видами економічної діяльності.
Попередні дані щодо валового внутрішнього продукту за третій квартал 2026 року будуть оприлюднені у грудні.
Нагадаємо, Мінекономіки знизило прогноз зростання економіки на 2026 рік. Водночас у відомстві очікують, що річна зміна ВВП порівняно з минулорічним показником залишиться позитивною.
Яких реформ потребує економіка України, щоб забезпечити зростання ВВП протягом наступних 5 років читайте у публікації РБК-Україна "Реформи замість популізму. Яка економіка зможе повернути мільйони українців додому".