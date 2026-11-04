Мінус в економіці: Держстат повідомив про падіння ВВП у третьому кварталі

У третьому кварталі в Україні зафіксовано спад реального ВВП порівняно як із попереднім кварталом, так і з аналогічним періодом 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби статистики.

Зазначається, що у III кварталі 2026 року реальний ВВП зменшився на 0,5% порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактору.

Водночас порівняно з III кварталом 2025 року показник знизився на 0,7%.

У Держстаті пояснили, що оперативна оцінка базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання чи зниження обсягів виробництва за різними видами економічної діяльності.

Фото: дані щодо ВВП (інфографіка Держстату)

Попередні дані щодо валового внутрішнього продукту за третій квартал 2026 року будуть оприлюднені у грудні.