Минус в экономике: Госстат сообщил о падении ВВП в третьем квартале

В третьем квартале в Украине зафиксирован спад реального ВВП по сравнению как с предыдущим кварталом, так и с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы статистики.

Отмечается, что в III квартале 2026 реальный ВВП уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора.

В то же время, по сравнению с III кварталом 2025 года показатель снизился на 0,7%.

В Госстате пояснили, что оперативная оценка базируется на предварительной статистической информации о реальных темпах роста или снижении объемов производства по разным видам экономической деятельности.

Фото: данные по ВВП (инфографика Госстата)

Предварительные данные о валовом внутреннем продукте за третий квартал 2026 года будут обнародованы в декабре.