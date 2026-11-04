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Минус в экономике: Госстат сообщил о падении ВВП в третьем квартале

15:57 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Минус в экономике: Госстат сообщил о падении ВВП в третьем квартале Фото: Госстат зафиксировал падение ВВП в третьем квартале (Getty Images)
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В третьем квартале в Украине зафиксирован спад реального ВВП по сравнению как с предыдущим кварталом, так и с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы статистики.

Отмечается, что в III квартале 2026 реальный ВВП уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора.

В то же время, по сравнению с III кварталом 2025 года показатель снизился на 0,7%.

В Госстате пояснили, что оперативная оценка базируется на предварительной статистической информации о реальных темпах роста или снижении объемов производства по разным видам экономической деятельности.

Минус в экономике: Госстат сообщил о падении ВВП в третьем квартале
Фото: данные по ВВП (инфографика Госстата)

Предварительные данные о валовом внутреннем продукте за третий квартал 2026 года будут обнародованы в декабре.

Напомним, Минэкономики снизило прогноз роста экономики на 2026 год. В то же время в ведомстве ожидают, что годовая смена ВВП по сравнению с прошлогодним показателем останется положительной.

Какие реформы нуждаются в экономике Украины, чтобы обеспечить рост ВВП в течение следующих 5 лет читайте в публикации РБК-Украина "Реформы вместо популизма. Какая экономика сможет вернуть миллионы украинцев домой".

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