Мінус "Бук-М1" і командний пункт: Україна завдала серію ударів по об'єктах РФ

Як зазначає українське військове командування, протягом 10 березня та в ніч на 11 березня підрозділи Сил оборони вразили низку стратегічних об'єктів ворога:

командний пункт окремої мотострілецької бригади в районі Авдіївки (Донецька область);

зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі Богатівки (Запорізька область).

Також українські захисники вдарили по складу безпілотників у районі Новозлатополя, складу боєприпасів біля Широкої Балки та складах матеріально-технічних засобів у районі Мар'янівки та Пришиба.

Удар по паливній логістиці

Крім цього воїни Сил оборони України атакували об'єкти в окупованому Криму і на тимчасово окупованому півдні: