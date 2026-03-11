UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Мінус "Бук-М1" і командний пункт: Україна завдала серію ударів по об'єктах РФ

17:37 11.03.2026 Ср
2 хв
У Генштабі розкрили результати останніх ударів українських захисників
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: українські воїни знищили ЗРК "Бук-М1" (росЗМІ)

Сили оборони України провели серію успішних атак на військову інфраструктуру російських окупантів у Криму, Донецькій і Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

Читайте також: Звільнено майже всю територію Дніпропетровської області, - Генштаб

Як зазначає українське військове командування, протягом 10 березня та в ніч на 11 березня підрозділи Сил оборони вразили низку стратегічних об'єктів ворога:

  • командний пункт окремої мотострілецької бригади в районі Авдіївки (Донецька область);
  • зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі Богатівки (Запорізька область).

Також українські захисники вдарили по складу безпілотників у районі Новозлатополя, складу боєприпасів біля Широкої Балки та складах матеріально-технічних засобів у районі Мар'янівки та Пришиба.

Удар по паливній логістиці

Крім цього воїни Сил оборони України атакували об'єкти в окупованому Криму і на тимчасово окупованому півдні:

  • уражено паливні об'єкти в районах Джанкоя та Азовського (АР Крим), а також у Бердянську;
  • завдано поразки по сховищах паливно-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецовки.

Удар по заводу в Брянську

Нагадаємо, вчора, 10 березня, українські воїни завдали ракетного удару по заводу "Кремній Ел", який розташований у Брянську. Для атаки вони використовували далекобійні ракети Storm Shadow.

Цей завод займається виробництвом систем управління для російських ракет, якими РФ атакує Україну.

