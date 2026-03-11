Мінус "Бук-М1" і командний пункт: Україна завдала серію ударів по об'єктах РФ

Сили оборони України провели серію успішних атак на військову інфраструктуру російських окупантів у Криму, Донецькій і Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
Як зазначає українське військове командування, протягом 10 березня та в ніч на 11 березня підрозділи Сил оборони вразили низку стратегічних об'єктів ворога:
Також українські захисники вдарили по складу безпілотників у районі Новозлатополя, складу боєприпасів біля Широкої Балки та складах матеріально-технічних засобів у районі Мар'янівки та Пришиба.
Крім цього воїни Сил оборони України атакували об'єкти в окупованому Криму і на тимчасово окупованому півдні:
Нагадаємо, вчора, 10 березня, українські воїни завдали ракетного удару по заводу "Кремній Ел", який розташований у Брянську. Для атаки вони використовували далекобійні ракети Storm Shadow.
Цей завод займається виробництвом систем управління для російських ракет, якими РФ атакує Україну.