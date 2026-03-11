RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Минус "Бук-М1" и командный пункт: Украина нанесла серию ударов по объектам РФ

17:37 11.03.2026 Ср
В Генштабе раскрыли результаты последних ударов украинских защитников
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: украинские воины уничтожили ЗРК "Бук-М1" (росСМИ)

Силы обороны Украины провели серию успешных атак на военную инфраструктуру российских оккупантов в Крыму, Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

Читайте также: Освобождена почти вся территория Днепропетровской области, - Генштаб

Как отмечает украинское военное командование, в течение 10 марта и в ночь на 11 марта подразделения Сил обороны поразили ряд стратегических объектов врага:

  • командный пункт отдельной мотострелковой бригады в районе Авдеевки (Донецкая область);
  • зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Богатовки (Запорожская область).

Также украинские защитники ударили по складу беспилотников в районе Новозлатополя, складу боеприпасов возле Широкой Балки и складам материально-технических средств в районе Марьяновки и Пришиба.

Удар по топливной логистике

Помимо этого воины Сил обороны Украины атаковали объекты в оккупированном Крыму и на временно оккупированном юге:

  • поражены топливные объекты в районах Джанкоя и Азовского (АР Крым), а также в Бердянске;
  • нанесено поражение по хранилищам горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки.

Удар по заводу в Брянске

Напомним, вчера, 10 марта, украинские воины нанесли ракетный удар по заводу "Кремний Эл", который находится в Брянске. Для атаки они использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Этот завод занимается производством систем управления для российских ракет, которыми РФ атакует Украину.

