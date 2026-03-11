Минус "Бук-М1" и командный пункт: Украина нанесла серию ударов по объектам РФ

Как отмечает украинское военное командование, в течение 10 марта и в ночь на 11 марта подразделения Сил обороны поразили ряд стратегических объектов врага:

командный пункт отдельной мотострелковой бригады в районе Авдеевки (Донецкая область);

зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Богатовки (Запорожская область).

Также украинские защитники ударили по складу беспилотников в районе Новозлатополя, складу боеприпасов возле Широкой Балки и складам материально-технических средств в районе Марьяновки и Пришиба.

Удар по топливной логистике

Помимо этого воины Сил обороны Украины атаковали объекты в оккупированном Крыму и на временно оккупированном юге: