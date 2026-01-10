Мінус 880 окупантів, танки та дрони: Генштаб підрахував втрати ворога за добу

Ситуація на фронті

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, впродовж доби 9 січня Сили оборони України відбили 165 атак російських загарбників. Ворог застосував ракети, авіацію, дрони та артилерію, проте українські захисники завдали йому значних втрат.

Найгарячіше було традиційно на Покровському напрямку, де ворог здійснив 39 атак у районах Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новопавлівка та Філія. Сили оборони знищили 85 окупантів (60 безповоротно), танк, РСЗВ, 68 дронів та іншу техніку ворога.