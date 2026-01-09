Два найгарячіші напрямки на фронті залишаються незмінні: нове зведення Генштабу

Сили оборони України відбили 165 атак російських загарбників станом на 22:00 9 січня. Ворог застосував ракети, авіацію, дрони та артилерію, проте наші захисники завдали йому значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Станом на вечір 9 січня 2026 року українські війська продовжують стримувати наступ противника.

Протягом доби зафіксовано 165 бойових зіткнень, з яких 2795 обстрілів позицій та населених пунктів, 36 ракетних запусків і 72 керовані бомби. Російські окупанти також задіяли 3967 дронів-камікадзе.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог здійснив понад 104 обстріли, включно з застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку дев’ять атак відбулися в районах Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене.

На Куп’янському напрямку шість спроб наступу зафіксовано в районі Степової Новоселівки, Богуславки та Нової Кругляківки, два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 14 штурмових дій у Нововодяному, Новоєгорівці, Колодязях, Дробишевому та Мирному.

На Слов’янському напрямку ворог атакував Платонівку, а на Краматорському напрямку - Ступочки.

На Костянтинівському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та Софіївки.

Найгарячіше було на Покровському напрямку, де ворог здійснив 39 атак у районах Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новопавлівка та Філія. Сили оборони знищили 85 окупантів (60 безповоротно), танк, РСЗВ, 68 дронів та іншу техніку ворога.

На Олександрівському напрямку відбито 18 атак в Піддубному, Соснівці, Вишневому, Рибному, Єгорівці та Красногірському. На Гуляйпільському напрямку – 25 боєзіткнень у Солодкому, Гуляйполі, Варварівці та Зеленому.

Інші напрямки, включно з Оріхівським та Придніпровським, зазнали поодиноких, незначущих атак.