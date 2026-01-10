Минус 880 оккупантов, танки и дроны: Генштаб подсчитал потери врага за сутки

Ситуация на фронте

Как сообщал Генштаб ВСУ, в течение суток 9 января Силы обороны Украины отбили 165 атак российских захватчиков. Враг применил ракеты, авиацию, дроны и артиллерию, однако украинские защитники нанесли ему значительные потери.

Горячее всего было традиционно на Покровском направлении, где враг совершил 39 атак в районах Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Новопавловка и Филиал. Силы обороны уничтожили 85 оккупантов (60 безвозвратно), танк, РСЗО, 68 дронов и другую технику врага.