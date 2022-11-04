Авіація ЗСУ потужно вдарила по системах ППО росіян на півдні, - Оперативне командування

Фото: Авіація ЗСУ завдала потужних ударів по системах ППО росіян на півдні (facebook.com/831BrTA)

Українські захисники завдають потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Наші воїни 3 листопада знищили десятки одиниць живої сили ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Підрозділи ЗСУ продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і переважають противника у вогневому ураженні. В ОК "Південь" зазначають, що українська авіація протягом бойового дня завдала 4 ударів по системах протиповітряної оборони та скупченню техніки противника, зокрема у критому ангарі. Своєю чергою ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об'єктах і транспортних артеріях на тимчасово окупованій території. Завдяки вмілим діям наших захисників було знищено: 32 загарбники;

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9 одиниць іншої авто-бронетехніки. Окрім цього, у Баштанському районі, поблизу Снігурівки, ЗСУ спалили 2 російські склади з боєприпасами.