Авіація ЗСУ потужно вдарила по системах ППО росіян на півдні, - Оперативне командування
Українські захисники завдають потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Наші воїни 3 листопада знищили десятки одиниць живої сили ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Підрозділи ЗСУ продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і переважають противника у вогневому ураженні.
В ОК "Південь" зазначають, що українська авіація протягом бойового дня завдала 4 ударів по системах протиповітряної оборони та скупченню техніки противника, зокрема у критому ангарі.
Своєю чергою ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об'єктах і транспортних артеріях на тимчасово окупованій території.
Завдяки вмілим діям наших захисників було знищено:
- 32 загарбники;
- танк;
- 9 одиниць іншої авто-бронетехніки.
Окрім цього, у Баштанському районі, поблизу Снігурівки, ЗСУ спалили 2 російські склади з боєприпасами.
Нагадаємо, нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що українські військові можуть повернути Херсон під свій контроль, оскільки працюють ефективно та методично.
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