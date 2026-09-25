Мінус 755 тисяч учнів і кадровий спад: з якими проблемами стикаються українські школи

Українські школи працюють в умовах трьох ключових викликів - демографічного спаду, безпекових ризиків та нерівного доступу до очного навчання. Таких висновків дійшли аналітики благодійного фонду savED, які проаналізували дані про стан освіти в Україні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на аналітику savED .

Учнів і вчителів стає менше

У 2026 році до першого класу пішли близько 243,3 тисячі дітей. Водночас загальна кількість школярів в Україні за чотири роки скоротилася на 755,6 тисячі. Така сама тенденція спостерігається і серед педагогів: за цей період їхня кількість зменшилася на 52,7 тисячі.

На ситуацію впливають демографічний спад та переміщення населення. Через це змінюється і географія попиту на освіту: в одних громадах кількість дітей скорочується, тоді як інші стикаються з додатковим навантаженням на освітню інфраструктуру.

Статистика першокласників (інфографіка savED)

Безпека визначає формат навчання

Безпекова ситуація залишається одним із головних факторів, який визначає, як саме працюють школи в різних регіонах.

Громади продовжують облаштовувати укриття, відновлювати освітню інфраструктуру, інвестувати в енергостійкість та транспорт, а також намагаються повертати дітей до очного навчання.

Водночас умови можуть суттєво відрізнятися не лише між областями, а й між окремими громадами та школами.

"П’ятий навчальний рік повномасштабної війни ми починаємо з дуже різними локальними викликами: ситуація в регіонах, де працює наш фонд, може бути інакшою від громади до громади. Та, на жаль, усіх об’єднує підвищення небезпеки; це чітко демонструють зібрані дані", - зазначила співзасновниця та стратегічна директорка savED Анна Новосад.

За її словами, саме нерівномірність ситуації в регіонах впливає на доступ дітей до освіти та створює додаткові труднощі для впровадження освітніх змін.

Формат навчання у 2026-2027 роках (інфографіка savED)

Старша школа працюватиме за старою моделлю

Окремим викликом залишаються зміни у змісті освітнього процесу.

Для учнів 10-11 класів збережуть чинну модель навчання, щоб вони могли завершити старшу школу за програмами, за якими почали навчатися. Це має запобігти переходу на нову трирічну модель посеред освітнього циклу.

Водночас нову модель профільної середньої освіти запровадили у пілотному форматі. Повноцінний перехід до навчання у 10-12 класах запланований з 1 вересня 2027 року.

Ситуація у прифронтових регіонах (інфографіка savED)

У savED зазначають, що на освіту впливають два паралельні процеси. З одного боку, держава та громади адаптують систему до тривалої війни - розширюють мережу укриттів, відновлюють інфраструктуру та розвивають рішення для повернення дітей до очного навчання. З іншого - демографічний спад і переміщення населення змінюють структуру освітньої мережі.