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Минус 755 тысяч учеников и кадровый спад: с какими проблемами сталкиваются украинские школы

17:30 25.09.2026 Пт
3 мин
aimg Василина Копытко
Минус 755 тысяч учеников и кадровый спад: с какими проблемами сталкиваются украинские школы С какими вызовами сталкивается украинское среднее образование (коллаж РБК-Украина)
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Украинские школы работают в условиях трех ключевых вызовов - демографического спада, рисков безопасности и неравного доступа к очного обучения. К таким выводам пришли аналитики благотворительного фонда savED, проанализировавшие данные о состоянии образования в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитику savED.

Учеников и учителей становится меньше

В 2026 году в первый класс пошли около 243,3 тысячи детей. В то же время общее количество школьников в Украине за четыре года сократилось на 755,6 тысяч. Такая же тенденция наблюдается и среди педагогов: за этот период их количество уменьшилось на 52,7 тысяч.

На ситуацию влияют демографический спад и перемещение населения. Поэтому меняется и география спроса на образование: в одних громадах количество детей сокращается, тогда как другие сталкиваются с дополнительной нагрузкой на образовательную инфраструктуру.

Минус 755 тысяч учеников и кадровый спад: с какими проблемами сталкиваются украинские школыСтатистика первоклассников (инфографика savED)

Безопасность определяет формат обучения

Безопасная ситуация остается одним из главных факторов, определяющих, как именно работают школы в разных регионах.

Громады продолжают обустраивать укрытия, восстанавливать образовательную инфраструктуру, инвестировать в энергостойкость и транспорт, а также пытаются возвращать детей в очное обучение.

В то же время, условия могут существенно отличаться не только между областями, но и между отдельными громадами и школами.

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"Пятый учебный год полномасштабной войны мы начинаем с очень разными локальными вызовами: ситуация в регионах, где работает наш фонд, может быть иной от громады к громаде. Но, к сожалению, всех объединяет повышение опасности; это четко демонстрируют собранные данные", - отметила соучредительница и стратегический директор savED Анна Новосад.

По ее словам, именно неравномерность ситуации в регионах оказывает влияние на доступ детей к образованию и создает дополнительные трудности для внедрения образовательных изменений.

Минус 755 тысяч учеников и кадровый спад: с какими проблемами сталкиваются украинские школыФормат обучения в 2026-2027 годах (инфографика savED)

Старшая школа будет работать по старой модели

Отдельным вызовом остаются изменения в содержании образовательного процесса.

Для учеников 10-11 классов сохранят действующую модель обучения, чтобы они могли завершить старшую школу по программам, по которым начали учиться. Это должно предотвратить переход на новую трехлетнюю модель среди образовательного цикла.

В то же время новая модель профильного среднего образования была введена в пилотном формате. Полноценный переход к обучению в 10-12 классах запланирован с 1 сентября 2027 года.

Минус 755 тысяч учеников и кадровый спад: с какими проблемами сталкиваются украинские школыМинус 755 тысяч учеников и кадровый спад: с какими проблемами сталкиваются украинские школыМинус 755 тысяч учеников и кадровый спад: с какими проблемами сталкиваются украинские школыМинус 755 тысяч учеников и кадровый спад: с какими проблемами сталкиваются украинские школыСитуация в прифронтовых регионах (инфографика savED)

В savED отмечают, что на образование влияют два параллельных процесса. С одной стороны, государство и громады адаптируют систему к длительной войне - расширяют сеть укрытий, восстанавливают инфраструктуру и развивают решения для возвращения детей к очной учебе. С другой - демографический спад и перемещение населения изменяют структуру образовательной сети.

Читайте также, что комитет ВР по вопросам образования завершает подготовку законопроекта №15082-д. Тот хочет предоставить ученика 10-11 классов право доучиться в том же заведении, где они его начали, даже если то сменит статус на гимназию.

Ранее мы писали, что украинские школы уже получили 88% учебников для 9 класса. Полностью восстановить утраченные книги планируют до 5 октября. Напомним, что из-за атак РФ было уничтожено 1,2 учебников.

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