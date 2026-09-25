Минус 755 тысяч учеников и кадровый спад: с какими проблемами сталкиваются украинские школы

Украинские школы работают в условиях трех ключевых вызовов - демографического спада, рисков безопасности и неравного доступа к очного обучения. К таким выводам пришли аналитики благотворительного фонда savED, проанализировавшие данные о состоянии образования в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитику savED .

Учеников и учителей становится меньше

В 2026 году в первый класс пошли около 243,3 тысячи детей. В то же время общее количество школьников в Украине за четыре года сократилось на 755,6 тысяч. Такая же тенденция наблюдается и среди педагогов: за этот период их количество уменьшилось на 52,7 тысяч.

На ситуацию влияют демографический спад и перемещение населения. Поэтому меняется и география спроса на образование: в одних громадах количество детей сокращается, тогда как другие сталкиваются с дополнительной нагрузкой на образовательную инфраструктуру.

Статистика первоклассников (инфографика savED)

Безопасность определяет формат обучения

Безопасная ситуация остается одним из главных факторов, определяющих, как именно работают школы в разных регионах.

Громады продолжают обустраивать укрытия, восстанавливать образовательную инфраструктуру, инвестировать в энергостойкость и транспорт, а также пытаются возвращать детей в очное обучение.

В то же время, условия могут существенно отличаться не только между областями, но и между отдельными громадами и школами.

"Пятый учебный год полномасштабной войны мы начинаем с очень разными локальными вызовами: ситуация в регионах, где работает наш фонд, может быть иной от громады к громаде. Но, к сожалению, всех объединяет повышение опасности; это четко демонстрируют собранные данные", - отметила соучредительница и стратегический директор savED Анна Новосад.

По ее словам, именно неравномерность ситуации в регионах оказывает влияние на доступ детей к образованию и создает дополнительные трудности для внедрения образовательных изменений.

Формат обучения в 2026-2027 годах (инфографика savED)

Старшая школа будет работать по старой модели

Отдельным вызовом остаются изменения в содержании образовательного процесса.

Для учеников 10-11 классов сохранят действующую модель обучения, чтобы они могли завершить старшую школу по программам, по которым начали учиться. Это должно предотвратить переход на новую трехлетнюю модель среди образовательного цикла.

В то же время новая модель профильного среднего образования была введена в пилотном формате. Полноценный переход к обучению в 10-12 классах запланирован с 1 сентября 2027 года.

Ситуация в прифронтовых регионах (инфографика savED)

В savED отмечают, что на образование влияют два параллельных процесса. С одной стороны, государство и громады адаптируют систему к длительной войне - расширяют сеть укрытий, восстанавливают инфраструктуру и развивают решения для возвращения детей к очной учебе. С другой - демографический спад и перемещение населения изменяют структуру образовательной сети.