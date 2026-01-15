ua en ru
Минус 7 танков и 2 системы ПВО: Генштаб ВСУ обновил статистику по потерям врага

Украина, Четверг 15 января 2026 08:00
Минус 7 танков и 2 системы ПВО: Генштаб ВСУ обновил статистику по потерям врага Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Потери российской армии продолжают расти, несмотря на масштабные попытки наступления на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Общий ущерб личного состава российской армии достиг примерно 1 223 090 человек, только за последние сутки добавилось более тысячи новых потерь.

Оперативно-тактические беспилотники противника насчитывают свыше 107 000 единиц, что свидетельствует о массовом использовании дронов в боевых действиях и их высокой уязвимости для украинской ПВО.

Танки, бронетехника и артиллерия

Российские войска лишились 11 557 танков, 23 904 боевых бронированных машин и 36 182 артиллерийских систем.

Также зафиксировано 1 611 реактивных систем залпового огня, что существенно снижает возможности противника проводить массированные артиллерийские удары.

Воздушные и морские потери

На фронте потеряно 434 самолета и 347 вертолетов, а крылатые ракеты достигли числа 4 163.

Морская составляющая противника сократилась до 28 кораблей и катеров, включая две подводные лодки, что ограничивает возможности РФ для ударов по побережью Украины.

Автомобильная техника и спецоборудование

В общей сложности российские войска лишились более 74 300 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 042 единиц специализированного оборудования, что существенно осложняет логистику и снабжение подразделений.

Эти данные наглядно показывают высокую эффективность украинской обороны и продолжающееся истощение военной мощи РФ на всех направлениях.

Напоминаем, что украинские мужчины призывного возраста, нелегально пересекшие границу с Беларусью, после задержания проходят допросы неизвестными лицами в гражданской одежде, которые интересуются расположением украинской военной техники, передвижением подразделений и последствиями российских ударов.

Отметим, что компания Destinus представила обновленную крылатую ракету Ruta Block 2, которая существенно отличается от предыдущей версии и по заявленным характеристикам уже не относится к формату "ракето-дрона", а рассматривается как полноценное средство поражения, потенциально пригодное для боевого применения, в том числе против российских сил.

Новости
