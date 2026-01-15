Минус 7 танков и 2 системы ПВО: Генштаб ВСУ обновил статистику по потерям врага
Потери российской армии продолжают расти, несмотря на масштабные попытки наступления на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Общий ущерб личного состава российской армии достиг примерно 1 223 090 человек, только за последние сутки добавилось более тысячи новых потерь.
Оперативно-тактические беспилотники противника насчитывают свыше 107 000 единиц, что свидетельствует о массовом использовании дронов в боевых действиях и их высокой уязвимости для украинской ПВО.
Танки, бронетехника и артиллерия
Российские войска лишились 11 557 танков, 23 904 боевых бронированных машин и 36 182 артиллерийских систем.
Также зафиксировано 1 611 реактивных систем залпового огня, что существенно снижает возможности противника проводить массированные артиллерийские удары.
Воздушные и морские потери
На фронте потеряно 434 самолета и 347 вертолетов, а крылатые ракеты достигли числа 4 163.
Морская составляющая противника сократилась до 28 кораблей и катеров, включая две подводные лодки, что ограничивает возможности РФ для ударов по побережью Украины.
Автомобильная техника и спецоборудование
В общей сложности российские войска лишились более 74 300 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 042 единиц специализированного оборудования, что существенно осложняет логистику и снабжение подразделений.
Эти данные наглядно показывают высокую эффективность украинской обороны и продолжающееся истощение военной мощи РФ на всех направлениях.
