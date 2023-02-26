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Мінус 660 окупантів, 6 танків та 2 дрони: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: Генштаб оновив втрати росіян на війні проти України (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники за минулу добу знищили ще 660 окупантів. Також загарбники втратили шість танків та два безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 148 130 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків - 3381 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 6615 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2380 (+7) од,
  • РСЗВ - 475 (+0) од,
  • засобів ППО - 247 (+0) од,
  • літаків - 299 (+0) од,
  • гелікоптерів - 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2037 (+2),
  • крилатих ракет - 873 (+0),
  • кораблів /катерів -18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5242 (+7) од,
  • спеціальної техніки - 230 (+0).

Як повідомлялося раніше, українські військові відбили понад 70 ворожих атак за минулу добу.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України