Минус 660 оккупантов, 6 танков и 2 дрона: Генштаб обновил потери РФ
Фото: Генштаб обновил потери россиян на войне против Украины (GettyImages)
Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 660 окупантов. Также захватчики потеряли шесть танков и два беспилотника.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 148 130 (+660) человек ликвидировано,
- танков - 3381 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 6615 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2380 (+7) ед,
- РСЗО - 475 (+0) ед,
- средств ПВО - 247 (+0) ед,
- самолетов - 299 (+0) ед,
- вертолетов - 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2037 (+2),
- крылатых ракет – 873 (+0),
- кораблей /катеров -18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5242 (+7) ед,
- специальной техники - 230 (+0).
Как сообщалось ранее, украинские военные отразили более 70 вражеских атак за прошедшие сутки.
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