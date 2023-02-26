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Минус 660 оккупантов, 6 танков и 2 дрона: Генштаб обновил потери РФ

Фото: Генштаб обновил потери россиян на войне против Украины (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 660 окупантов. Также захватчики потеряли шесть танков и два беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 148 130 (+660) человек ликвидировано,
  • танков - 3381 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 6615 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2380 (+7) ед,
  • РСЗО - 475 (+0) ед,
  • средств ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетов - 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2037 (+2),
  • крылатых ракет – 873 (+0),
  • кораблей /катеров -18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5242 (+7) ед,
  • специальной техники - 230 (+0).

Как сообщалось ранее, украинские военные отразили более 70 вражеских атак за прошедшие сутки.

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