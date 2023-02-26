Мінус 660 окупантів, 6 танків та 2 дрони: Генштаб оновив втрати РФ
Фото: Генштаб оновив втрати росіян на війні проти України (GettyImages)
Українські захисники за минулу добу знищили ще 660 окупантів. Також загарбники втратили шість танків та два безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 148 130 (+660) осіб ліквідовано,
- танків - 3381 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 6615 (+6) од,
- артилерійських систем - 2380 (+7) од,
- РСЗВ - 475 (+0) од,
- засобів ППО - 247 (+0) од,
- літаків - 299 (+0) од,
- гелікоптерів - 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2037 (+2),
- крилатих ракет - 873 (+0),
- кораблів /катерів -18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5242 (+7) од,
- спеціальної техніки - 230 (+0).
Як повідомлялося раніше, українські військові відбили понад 70 ворожих атак за минулу добу.
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