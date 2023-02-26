Мінус 660 окупантів, 6 танків та 2 дрони: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: Генштаб оновив втрати росіян на війні проти України (GettyImages)

Українські захисники за минулу добу знищили ще 660 окупантів. Також загарбники втратили шість танків та два безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.