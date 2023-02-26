Минус 660 оккупантов, 6 танков и 2 дрона: Генштаб обновил потери РФ

Фото: Генштаб обновил потери россиян на войне против Украины (GettyImages)

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 660 окупантов. Также захватчики потеряли шесть танков и два беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.