Мінус 50%. Рада хоче зменшити штрафи для військовозобов'язаних за неоновлення даних

За його даними проєкт №12093 в першому читанні підтримав 231 депутат.

Як зазначається в пояснювальній записці, упродовж 2024 році понад 6 мільйонів військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані. Вони повинні були зробити це через "Резерв+", ЦНАП або у ТЦК.

Неуточнення персональних даних є адміністративним правопорушенням за яке передбачена адміністративне стягнення - штраф у розмірі від 17 000 гривень до 25 500 гривень.

"А отже на сьогоднішній день, Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні", - йдеться в документі.

Ключова проблема, яку пропонується розв’язати - надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру.

Запропоновані проєктом зміни нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 гривень) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через "Резерв+".

"Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян", - йдеться в повідомленні.

Оновлення даних

Нагадаємо, у травні 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію, за яким усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів до 16 липня. Це можна було зробити в ТЦК або ЦНАПах, а також через додаток "Резерв +". За інформацією на початок липня 2024 року, дані оновили близько 2,5 млн осіб, у тому числі 2 млн людей зробили це через "Резерв+".

Як заявив депутат Дмитро Наталуха з фракції "Слуга народу" у липні 2024 року, в Україні нараховувалося близько 11,1 млн чоловіків від 25 до 60 років, які потенційно підлягають мобілізації.

Депутат припустив, що з цих 11,1 мільйонів до 1,5 мільйонів можуть мати інвалідність, "хоча повноцінної статистики на жаль у нас в країні ніхто не веде". "Ми отримаємо цифру в грубо кажучи 10 млн військовозобов'язаних чоловіків", - заявив Наталуха та додав, є що з них, звісно частина вже, служить, а "частина вже за кордоном".