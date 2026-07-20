Мінус 50%: Київраду в новій петиції закликають скоротити комунальний транспорт

У Києві зареєстрували електронну петицію з радикальною пропозицією щодо роботи громадського транспорту. Автор ініціативи закликає скоротити кількість рухомого складу комунальних підприємств мінімум на 50%.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА.
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Автор петиції Андрій Машков обґрунтовує свою ініціативу необхідністю суттєвої економії бюджетних коштів під час воєнного стану. Серед основних аргументів - прогнозоване подорожчання палива.
"Об'єктивна реальність свідчить, що паливо й надалі буде дорожчати. Столиця не може собі дозволити розкіш під час війни утримувати велику кількість комунального транспорту", - зазначає автор ініціативи.
На думку заявника, зменшення кількості автобусів, тролейбусів та трамваїв на лініях щонайменше вдвічі дозволить місту оптимізувати видатки в умовах складної економічної ситуації.
Зараз ініціатива набрала один голос з 6 000 необхідних для того, щоб її розглянула Київрада. У мешканців столиці є ще 59 днів, щоб підтримати або відхилити цю пропозицію.
Якщо петиція набере необхідну кількість підписів, профільні департаменти міської адміністрації будуть зобов’язані її опрацювати та надати офіційну відповідь.
Варто зазначити, що подібна ініціатива може призвести до збільшення інтервалів руху, переповненості транспорту та, як наслідок, значного зниження мобільності мешканців столиці.
Нещодавно кияни також зареєстрували петицію, у якій просять владу, аби у міському транспорті вмикали кондиціонери за температири +22°C і вище. Вже зараз на багатьох маршрутах є встановлені системи охолодження, однак їх часто не вмикають.
Нагадаємо, що з 15 липня у Києві зросли тарифи на комунальний транспорт до 30 гривень за разову поїздку. Також "Асоціація перевізників Києва та Київщини" заявила, що підвищує ціни на столичні маршрутки до 25 гривень.