Минус 50%: Киевсовет в новой петиции призывают сократить коммунальный транспорт

В Киеве зарегистрировали электронную петицию с радикальным предложением по работе общественного транспорта. Автор инициативы призывает сократить количество подвижного состава коммунальных предприятий минимум на 50%.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.
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Автор петиции Андрей Машков обосновывает свою инициативу необходимостью существенной экономии бюджетных средств во время военного положения. Среди основных аргументов - прогнозируемое подорожание топлива.
"Объективная реальность свидетельствует, что топливо и дальше будет дорожать. Столица не может себе позволить роскошь во время войны содержать большое количество коммунального транспорта", - отмечает автор инициативы.
По мнению заявителя, уменьшение количества автобусов, троллейбусов и трамваев на линиях минимум вдвое позволит городу оптимизировать расходы в условиях сложной экономической ситуации.
Сейчас инициатива набрала один голос из 6000 необходимых, чтобы ее рассмотрела Киеврада. У жителей столицы еще 59 дней, чтобы поддержать или отклонить это предложение.
Если петиция наберет необходимое количество подписей, профильные департаменты городской администрации будут обязаны ее проработать и предоставить официальный ответ.
Стоит отметить, что подобная инициатива может привести к увеличению интервалов движения, переполненности транспорта и, как следствие, значительному снижению мобильности жителей столицы.
Недавно киевляне также зарегистрировали петицию, в которой просят власти, чтобы в городском транспорте включали кондиционеры при температурах +22°C и выше. Уже сейчас на многих маршрутах установлены системы охлаждения, однако их часто не включают.
Напомним, что с 15 июля в Киеве выросли тарифы на коммунальный транспорт до 30 гривен за разовую поездку. Также "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" заявила, что повышает цены на столичные маршрутки до 25 гривен.