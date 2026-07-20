Минус 50%: Киевсовет в новой петиции призывают сократить коммунальный транспорт

Главное: Суть инициативы: На сайті Киеврады зарегистрирована петиция №14393 с требованием сократить количество коммунального общественного транспорта (автобусов, троллейбусов и трамваев) минимум на 50%.

На сайті Киеврады зарегистрирована петиция №14393 с требованием сократить количество коммунального общественного транспорта (автобусов, троллейбусов и трамваев) минимум на 50%. Аргументация автора: Автор инициативы объясняет такой шаг необходимостью экономии бюджетных средств из-за постоянного удорожания горючего во время войны.

Автор инициативы объясняет такой шаг необходимостью экономии бюджетных средств из-за постоянного удорожания горючего во время войны. Статус: Петиция должна собрать 6 тысяч голосов в течение 2 месяцев, чтобы ее рассмотрела Киеврада.

Петиция должна собрать 6 тысяч голосов в течение 2 месяцев, чтобы ее рассмотрела Киеврада. Возможные последствия: При поддержке петиции и ее реализации в Киеве может критически увеличиться интервалы движения, транспорт будет переполнен.

Что предлагает автор

Автор петиции Андрей Машков обосновывает свою инициативу необходимостью существенной экономии бюджетных средств во время военного положения. Среди основных аргументов - прогнозируемое подорожание топлива.

"Объективная реальность свидетельствует, что топливо и дальше будет дорожать. Столица не может себе позволить роскошь во время войны содержать большое количество коммунального транспорта", - отмечает автор инициативы.

По мнению заявителя, уменьшение количества автобусов, троллейбусов и трамваев на линиях минимум вдвое позволит городу оптимизировать расходы в условиях сложной экономической ситуации.

Как петиция может стать решением

Сейчас инициатива набрала один голос из 6000 необходимых, чтобы ее рассмотрела Киеврада. У жителей столицы еще 59 дней, чтобы поддержать или отклонить это предложение.

Если петиция наберет необходимое количество подписей, профильные департаменты городской администрации будут обязаны ее проработать и предоставить официальный ответ.

Стоит отметить, что подобная инициатива может привести к увеличению интервалов движения, переполненности транспорта и, как следствие, значительному снижению мобильности жителей столицы.