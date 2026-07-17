Мінус 5% за тиждень. Рейтинг Путіна продовжує падати з рекордною швидкістю

Згідно даних фонду "Громадська думка", який працює з Кремлем (ФОМ), частка росіян, які позитивно оцінюють роботу Путіна на своїй посаді, впала відразу на 5 процентних пунктів (п.п.).

Таке різке падіння соцслужба не фіксувала з осені 2022 року. Продовження падіння схвалення роботи Путіна зафіксував і державний Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД). За даними цієї соцслужби, показник падає вже третій тиждень поспіль.

Позитивно роботу Путіна на своїй посаді оцінили 66% респондентів проти 71% тижнем раніше. Востаннє на 5 п.п. за тиждень оцінка роботи Путіна, за даними ФОМ, падала наприкінці вересня та на початку жовтня 2022 року, на тлі мобілізації.

Фото: рейтинг Путіна падає з рекордною швидкістю (результати дослідження)

66% - це новий мінімум із початку війни в Україні. Негативно його роботу оцінили 16% опитаних, що також стало новим максимум із моменту вторгнення.

Довіра до Путіна також скоротилася, але не так різко - на 2 п.п. за тиждень. 67% опитаних сказали, що довіряють президентові.

Ще 20% респондентів не довіряють йому (+2 в.п. за тиждень). Обидва показники досягли цих рівнів уперше з початку війни.

На 4 п.п. впала частка респондентів, які позитивно ставляться до урядової роботи. Вона досягла 41% і наблизилася до долі тих, хто оцінює роботу кабміну негативно (37% +3 в.п.).

Частка опитаних, які позитивно оцінили роботу глави уряду Михайла Мішустіна, також впала на 3 п.п. та становила 49%.

За даними ВЦВГД, схвалення Путіна за тиждень впало на 0,9 в.п. і досягло 65,1% (проти 70,4 у середині червня). Довіра до президента скоротилася на 1,3 в.п., до 71% (проти 76,7% у середині червня).

Рівень схвалення досягнув нового мінімуму з початку війни, а рівень довіри зрівнявся з попереднім мінімумом, який фіксувався у квітні на тлі блокувань в інтернеті.

При цьому ВЦВГД фіксує зростання схвалення роботи уряду (45,6%, +0,7 в.п.) та Мішустіна (47,3% +3,5 в.п.).

Чому падає рейтинг Путіна

Головною причиною падіння рейтинга Путіна є паливна криза у Росії. Другий тиждень поспіль найбільше опитаних (19%) називали подією тижня дефіцит палива.

Теми війни в Україні (18%) та обстрілів Росії (14%) стали другою та третьою відповідно.

Також впливати на настрої росіян може і загальна економічна ситуація. У червні споживчі настрої росіян погіршилися до рівня осені 2022 року, свідчить дослідження Левада-Центру.