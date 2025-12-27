ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Минус 5 танков и 1240 врагов: Генштаб ВСУ обновил статистику на 27 декабря

Украина, Суббота 27 декабря 2025 07:40
UA EN RU
Минус 5 танков и 1240 врагов: Генштаб ВСУ обновил статистику на 27 декабря Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Потери врага продолжают расти. Обновленные данные Генштаба свидетельствуют о значительном сокращении живой силы, техники и вооружения, включая авиацию, артиллерию и беспилотные системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Потери личного состава

Согласно обнародованной информации, ориентировочные потери противника в живой силе достигли около 1 203 310 человек. За последние сутки этот показатель увеличился еще на 1240.

Авиация и флот

С начала полномасштабных боевых действий противник лишился 434 самолетов и 347 вертолетов. Также подтверждена потеря 28 кораблей и катеров, а также двух подводных лодок, что существенно ограничивает возможности на море.

Танки и бронетехника

Количество уничтоженных танков достигло 11 464 единиц, еще пять были выведены из строя за последние сутки. Потери боевых бронированных машин составляют 23 823, что отражает интенсивность наземных боев.

Артиллерия и ракетное вооружение

Противник утратил 35 542 артиллерийские системы, из которых 33 — за последние сутки. Также зафиксировано уничтожение 4107 крылатых ракет и 1579 реактивных систем залпового огня.

Беспилотники и ПВО

Особое внимание привлекают потери в сегменте беспилотников: уничтожено 95 539 аппаратов оперативно-тактического уровня, включая еще 205 за последние сутки. Кроме того, выведены из строя 1264 средства противовоздушной обороны.

Логистика и спецтехника

Потери автомобильной техники и автоцистерн достигли 71 612 единиц, из них 158 — за последние сутки. Также уничтожено 4029 единиц специальной техники.

Минус 5 танков и 1240 врагов: Генштаб ВСУ обновил статистику на 27 декабря

Напоминаем, что в Украине рассматривают запуск производства артиллерийских боеприпасов калибра 105 мм, которое при наличии государственного заказа может значительно усилить обеспечение Сил обороны необходимыми снарядами.

Отметим, что в ночь на 27 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине с применением различных видов вооружения, под атаку попала и Киевская область, сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, отметив, что противник целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры и жилой застройке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
РФ оттягивала ответ на мирный план на 2026 год, но ей пришлось ускориться, - источник
РФ оттягивала ответ на мирный план на 2026 год, но ей пришлось ускориться, - источник
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну