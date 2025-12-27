Минус 5 танков и 1240 врагов: Генштаб ВСУ обновил статистику на 27 декабря
Потери врага продолжают расти. Обновленные данные Генштаба свидетельствуют о значительном сокращении живой силы, техники и вооружения, включая авиацию, артиллерию и беспилотные системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Потери личного состава
Согласно обнародованной информации, ориентировочные потери противника в живой силе достигли около 1 203 310 человек. За последние сутки этот показатель увеличился еще на 1240.
Авиация и флот
С начала полномасштабных боевых действий противник лишился 434 самолетов и 347 вертолетов. Также подтверждена потеря 28 кораблей и катеров, а также двух подводных лодок, что существенно ограничивает возможности на море.
Танки и бронетехника
Количество уничтоженных танков достигло 11 464 единиц, еще пять были выведены из строя за последние сутки. Потери боевых бронированных машин составляют 23 823, что отражает интенсивность наземных боев.
Артиллерия и ракетное вооружение
Противник утратил 35 542 артиллерийские системы, из которых 33 — за последние сутки. Также зафиксировано уничтожение 4107 крылатых ракет и 1579 реактивных систем залпового огня.
Беспилотники и ПВО
Особое внимание привлекают потери в сегменте беспилотников: уничтожено 95 539 аппаратов оперативно-тактического уровня, включая еще 205 за последние сутки. Кроме того, выведены из строя 1264 средства противовоздушной обороны.
Логистика и спецтехника
Потери автомобильной техники и автоцистерн достигли 71 612 единиц, из них 158 — за последние сутки. Также уничтожено 4029 единиц специальной техники.
Напоминаем, что в Украине рассматривают запуск производства артиллерийских боеприпасов калибра 105 мм, которое при наличии государственного заказа может значительно усилить обеспечение Сил обороны необходимыми снарядами.
Отметим, что в ночь на 27 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине с применением различных видов вооружения, под атаку попала и Киевская область, сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, отметив, что противник целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры и жилой застройке.