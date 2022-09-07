Минус 460 оккупантов и 20 танков: Генштаб назвал новые потери РФ

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 460 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50610 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 7 сентября ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 оккупантов на южном направлении.
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