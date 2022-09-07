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Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ

Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу українські військові ліквідували ще 460 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 50610 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 7 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 50610 (+460) осіб ліквідовано;
  • танків - 2097 (+20);
  • бойових броньованих машин - 4520 (+36);
  • артилерійських систем - 1194 (+15);
  • РСЗВ - 300 (+4);
  • засоби ППО - 156 (+0);
  • літаків - 237 (+1);
  • гелікоптерів - 208 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 880 (+4);
  • крилаті ракети - 214 (+5);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3320 (+15);
  • спеціальної техніки - 109 (+0).

Нагадаємо, ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів на південному напрямку.

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