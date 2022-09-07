Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ

За минулу добу українські військові ліквідували ще 460 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 50610 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 7 вересня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів на південному напрямку.
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