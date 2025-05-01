"Мінус" 45 мільйонів доларів. В ЗСУ показали епічне знищення ППО "БУК-М3"

"Цей "феєрверк" від детонації БК - наслідок точного влучання в сучасний мобільний ЗРК середньої дальності "Бук-М3" армії ворога. Виявлено розвідниками "Чорного лісу", уражено дружніми підрозділами", - пише бригада "Чорний ліс".

"Бук-М3"

"Бук-М3" - це російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності, який є подальшим розвитком системи «Бук-М2». Його прийнято на озброєння Збройних сил Російської Федерації у 2016 році. Комплекс призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих і балістичних ракет, а також безпілотників в умовах активного радіоелектронного протидії.

Комплекс має покращену систему управління, ракету 9М317М з активною головкою самонаведення, а також здатен працювати в автономному режимі.