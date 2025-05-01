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"Мінус" 45 мільйонів доларів. В ЗСУ показали епічне знищення ППО "БУК-М3"

Ілюстративне фото: дрони ЗСУ розбили “Бук-М3” на фронті (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Розвідники бригади "Чорний ліс" відпрацювали по російській установці протиповітряної оборони (ППО) "Бук-М3". Вартість комплексу перевищує 40 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

"Цей "феєрверк" від детонації БК - наслідок точного влучання в сучасний мобільний ЗРК середньої дальності "Бук-М3" армії ворога. Виявлено розвідниками "Чорного лісу", уражено дружніми підрозділами", - пише бригада "Чорний ліс". 

"Бук-М3" 

"Бук-М3" - це російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності, який є подальшим розвитком системи «Бук-М2». Його прийнято на озброєння Збройних сил Російської Федерації у 2016 році. Комплекс призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих і балістичних ракет, а також безпілотників в умовах активного радіоелектронного протидії.

Комплекс має покращену систему управління, ракету 9М317М з активною головкою самонаведення, а також здатен працювати в автономному режимі.

Втрати Росії у війні

Після початку повномасштабної війни країна-терорист Росія втратила більше 953 тисяч одиниць живої сили. Протягом минулої доби Сили оборони "відмінусували" ще 1230 російських терористів. Також було знищено:

  • 3 танки;
  • 11 бойових броньованих машин;
  • 45 артилерійських систем й не тільки.

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