"Мінус" 45 мільйонів доларів. В ЗСУ показали епічне знищення ППО "БУК-М3"

Розвідники бригади "Чорний ліс" відпрацювали по російській установці протиповітряної оборони (ППО) "Бук-М3". Вартість комплексу перевищує 40 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.
"Цей "феєрверк" від детонації БК - наслідок точного влучання в сучасний мобільний ЗРК середньої дальності "Бук-М3" армії ворога. Виявлено розвідниками "Чорного лісу", уражено дружніми підрозділами", - пише бригада "Чорний ліс".
"Бук-М3" - це російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності, який є подальшим розвитком системи «Бук-М2». Його прийнято на озброєння Збройних сил Російської Федерації у 2016 році. Комплекс призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих і балістичних ракет, а також безпілотників в умовах активного радіоелектронного протидії.
Комплекс має покращену систему управління, ракету 9М317М з активною головкою самонаведення, а також здатен працювати в автономному режимі.
Після початку повномасштабної війни країна-терорист Росія втратила більше 953 тисяч одиниць живої сили. Протягом минулої доби Сили оборони "відмінусували" ще 1230 російських терористів. Також було знищено:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.