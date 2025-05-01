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"Минус" 45 миллионов долларов. В ВСУ показали эпическое уничтожение ПВО "БУК-М3"

Иллюстративное фото: дроны ВСУ разбили "Бук-М3" на фронте (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Разведчики бригады "Черный лес" отработали по российской установке противовоздушной обороны (ПВО) "Бук-М3". Стоимость комплекса превышает 40 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

"Этот "фейерверк" от детонации БК - следствие точного попадания в современный мобильный ЗРК средней дальности "Бук-М3" армии врага. Обнаружено разведчиками "Черного леса", поражено дружественными подразделениями", - пишет бригада "Черный лес".

"Бук-М3"

"Бук-М3" - это российский зенитный ракетный комплекс средней дальности, который является дальнейшим развитием системы "Бук-М2". Он принят на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации в 2016 году. Комплекс предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Комплекс имеет улучшенную систему управления, ракету 9М317М с активной головкой самонаведения, а также способен работать в автономном режиме.

Потери России в войне

После начала полномасштабной войны страна-террорист Россия потеряла более 953 тысяч единиц живой силы. За прошедшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1230 российских террористов. Также было уничтожено:

  • 3 танка;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • 45 артиллерийских систем и не только.

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