"Минус" 45 миллионов долларов. В ВСУ показали эпическое уничтожение ПВО "БУК-М3"

"Этот "фейерверк" от детонации БК - следствие точного попадания в современный мобильный ЗРК средней дальности "Бук-М3" армии врага. Обнаружено разведчиками "Черного леса", поражено дружественными подразделениями", - пишет бригада "Черный лес".

"Бук-М3"

"Бук-М3" - это российский зенитный ракетный комплекс средней дальности, который является дальнейшим развитием системы "Бук-М2". Он принят на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации в 2016 году. Комплекс предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Комплекс имеет улучшенную систему управления, ракету 9М317М с активной головкой самонаведения, а также способен работать в автономном режиме.