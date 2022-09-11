Минус 400 военных и 18 танков: Генштаб назвал новые потери РФ

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 400 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 52650 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Харьковской и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 11 сентября ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ нанесли 10 авиаударов по противнику и выполнили 350 огневых задач, в результате чего уничтожены 80 оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.