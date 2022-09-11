Мінус 400 військових і 18 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ

За минулу добу українські військові ліквідували ще 400 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52650 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 11 вересня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ВСУ завдали 10 авіаударів по противнику і виконали 350 вогневих завдань, внаслідок чого знищено 80 окупантів.
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