ВСУ на юге выполнили 350 огневых задач: какие потери у оккупантов
Фото: украинские военные (Getty Images)
Вооруженные силы Украины нанесли 10 авиаударов по противнику и выполнили 350 огневых задач. В результате атак уничтожены 80 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что враг совершил 20 авиационных ударов вдоль линии столкновения и близлежащих территорий.
Потери оккупантов на юге за сутки:
- 8 танков;
- 17 единиц автобронетехники;
- 1 гаубица "Мста-Б";
- 1 БПЛА "Орлан-10";
- 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах;
- В районе Новой Каховки поражена паромная переправа.
В Черном море вдоль крымского побережья маневрируют 13 кораблей, среди которых 2 надводных ракетоносителя с 16 крылатыми ракетами "Калибр".