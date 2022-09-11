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ВСУ на юге выполнили 350 огневых задач: какие потери у оккупантов

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Херсонская область, Воскресенье 11 сентября 2022 03:15
ВСУ на юге выполнили 350 огневых задач: какие потери у оккупантов Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины нанесли 10 авиаударов по противнику и выполнили 350 огневых задач. В результате атак уничтожены 80 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что враг совершил 20 авиационных ударов вдоль линии столкновения и близлежащих территорий.

Потери оккупантов на юге за сутки:

  • 8 танков;
  • 17 единиц автобронетехники;
  • 1 гаубица "Мста-Б";
  • 1 БПЛА "Орлан-10";
  • 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах;
  • В районе Новой Каховки поражена паромная переправа.

В Черном море вдоль крымского побережья маневрируют 13 кораблей, среди которых 2 надводных ракетоносителя с 16 крылатыми ракетами "Калибр".

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