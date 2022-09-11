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Мінус 400 військових і 18 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ

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Неділя 11 вересня 2022 09:27
Мінус 400 військових і 18 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу українські військові ліквідували ще 400 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52650 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 11 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 52650 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків - 2154 (+18);
  • бойових броньованих машин - 4617 (+33);
  • артилерійських систем - 1263 (+4);
  • РСЗВ - 311 (+0);
  • засоби ППО - 162 (+0);
  • літаків - 242 (+3);
  • гелікоптерів - 213 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 902 (+4);
  • крилаті ракети - 216 (+1);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3445 (+19);
  • спеціальної техніки - 117 (+1).

Нагадаємо, ВСУ завдали 10 авіаударів по противнику і виконали 350 вогневих завдань, внаслідок чого знищено 80 окупантів.

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