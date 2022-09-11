Мінус 400 військових і 18 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ

Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)

За минулу добу українські військові ліквідували ще 400 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52650 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках. Загальні бойові втрати Росії на 11 вересня орієнтовно склали: особового складу - близько 52650 (+400) осіб ліквідовано;

танків - 2154 (+18);

бойових броньованих машин - 4617 (+33);

артилерійських систем - 1263 (+4);

РСЗВ - 311 (+0);

засоби ППО - 162 (+0);

літаків - 242 (+3);

гелікоптерів - 213 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 902 (+4);

крилаті ракети - 216 (+1);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3445 (+19);

спеціальної техніки - 117 (+1).