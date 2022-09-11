Мінус 400 військових і 18 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ
Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
За минулу добу українські військові ліквідували ще 400 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52650 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 11 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 52650 (+400) осіб ліквідовано;
- танків - 2154 (+18);
- бойових броньованих машин - 4617 (+33);
- артилерійських систем - 1263 (+4);
- РСЗВ - 311 (+0);
- засоби ППО - 162 (+0);
- літаків - 242 (+3);
- гелікоптерів - 213 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 902 (+4);
- крилаті ракети - 216 (+1);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3445 (+19);
- спеціальної техніки - 117 (+1).
Нагадаємо, ВСУ завдали 10 авіаударів по противнику і виконали 350 вогневих завдань, внаслідок чого знищено 80 окупантів.
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