Минус 200 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 45 400 военнослужащих. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 военных страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 22 августа ориентировочно составили:
Напомним, накануне ВСУ "приземлили" еще один БПЛА оккупантов.
Кроме того, военнослужащие ВСУ уничтожили беспилотник оккупантов в небе над Сумской областью.
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