Мінус 200 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати Росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45 400 військовослужбовців. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 військових країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 22 серпня орієнтовно склали:
Нагадаємо, напередодні ЗСУ "приземлили" ще один БПЛА окупантів.
Крім того, військовослужбовці ЗСУ знищили безпілотник окупантів у небі над Сумською областю.
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