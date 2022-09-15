Минус 200 оккупантов и четыре самолета: названы новые потери РФ в Украине

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 200 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 53850 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Криворожском и Николаевском направлениях.
Общие боевые потери России на 15 сентября ориентировочно составили:
Напомним, украинские военные на южном направлении уничтожили вражеский бомбардировщик Су-24М, 31 единицу российской техники и 33 захватчика.
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