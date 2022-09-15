Мінус 200 окупантів і чотири літаки: названі нові втрати РФ в Україні

За минулу добу українські військові ліквідували ще 200 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 53850 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Криворізькому та Миколаївському напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 15 вересня орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські військові на південному напрямку знищили ворожий бомбардувальник Су-24М, 31 одиницю російської техніки та 33 загарбники.
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