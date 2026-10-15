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Мінус 200 млн доларів щомісяця: як блокада морських портів загрожує експорту ГМК

13:31 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Новіков
Мінус 200 млн доларів щомісяця: як блокада морських портів загрожує експорту ГМК Морський експорт під загрозою через блокаду портів (фото: GettyImages)
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Відновлення повноцінної роботи портів Великої Одеси є критичною умовою для українського гірничо-металургійного комплексу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітику від GMK Center.

Чому Дунай та залізниця - не альтернатива для експорту

Як зазначають аналтітики профільного порталу, альтернативні маршрути не здатні замінити чорноморські порти навіть наполовину, а їх блокування вже коштує галузі 150-200 млн доларів щомісяця.

У першому півріччі 2026 року через чорноморські порти проходило близько 50% експорту української сталі, 95% чавуну та 50% залізної руди.

Пропускна спроможність портів Великої Одеси становить близько 6 млн тонн на місяць, тоді як навіть максимально завантажені дунайські порти можуть обробляти лише 2,5-3 млн тонн.

Мінус 200 млн доларів щомісяця: як блокада морських портів загрожує експорту ГМК
Інфографіка GMK Сenter

Залізниця також не може повністю компенсувати втрату моря. Фактичні перевезення через західні переходи становлять близько 2-2,6 млн тонн на місяць, а додаткові витрати на такий експорт можуть сягати 30-60 доларів на тонну.

Мінус 200 млн доларів щомісяця: як блокада морських портів загрожує експорту ГМК
Інфографіка GMK Сenter

Для залізної руди з відносно низькою вартістю це робить частину маршрутів економічно невигідними.

За оцінкою GMK Center, через закриття морського коридору виробництво залізної руди може скоротитися на 35% порівняно з першим півріччям 2026 року.

Після обмеження морського експорту вже зупинилися Ferrexpo та Південний ГЗК.

Захист та безпека судноплавства: пропозиції галузі

Для відновлення судноплавства аналітики називають три ключові складові:

  • дипломатичні домовленості;
  • фізичний захист портів і суден за допомогою ППО, РЕБ та інших заходів безпеки;
  • доступне страхування воєнних ризиків.

У GMK Center також пропонують створити окремий страховий фонд для металургійних і рудних вантажів, оскільки нинішня вартість страхування робить перевезення низькомаржинальної продукції надто дорогими.

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"Повноцінне відновлення експорту через порти Великої Одеси означає не лише виживання ГМК, а й збереження робочих місць, надходження податків і валютної виручки", - пише видання.

Водночас до вирішення питання морської блокади та гарантій безпеки також мають долучатися міжнародні партнери.

"Для світової спільноти ж стабільна робота коридору - це елемент глобальної продовольчої та ресурсної безпеки. Тому питання захисту портів і гарантій для судноплавства мають вирішувати спільно держава, бізнес і міжнародні партнери", - зауважують в GMK Center.

Як відомо, українська металургія опинилася у критичному стані через серію ударів РФ по ключових підприємствах. До того ж, ворожі атаки по залізниці зробили перевезення продукції ГМК небезпечними, а удари по портах перетворили експорт на смертельну лотерею.

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