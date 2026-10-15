Минус 200 млн долларов ежемесячно: как блокада морских портов угрожает экспорту ГМК

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитику GMK Center.

Почему Дунай и железная дорога - не альтернатива для экспорта

Как отмечают аналтитики профильного портала, альтернативные маршруты не способны заменить черноморские порты даже наполовину, а их блокировка уже стоит отрасли 150-200 млн долларов ежемесячно.

В первом полугодии 2026 через черноморские порты проходило около 50% экспорта украинской стали, 95% чугуна и 50% железной руды.

Пропускная способность портов Большой Одессы составляет около 6 млн тонн в месяц, тогда как даже максимально загруженные дунайские порты могут обрабатывать только 2,5-3 млн тонн.

Инфографика GMK Сenter

Железная дорога также не может полностью компенсировать потерю моря. Фактические перевозки через западные переходы составляют около 2-2,6 млн тонн в месяц, а дополнительные расходы на такой экспорт могут достигать 30-60 долларов на тонну.

Инфографика GMK Сenter

Для железной руды с относительно низкой стоимостью это делает часть маршрутов экономически невыгодными.

По оценке GMK Center из-за закрытия морского коридора производство железной руды может сократиться на 35% по сравнению с первым полугодием 2026 года.

После ограничения морского экспорта уже остановились Ferrexpo и Южный ГОК.

Защита и безопасность судоходства: предложения отрасли

Для восстановления судоходства аналитики называют три ключевых составляющих:

дипломатические договоренности;

физическую защиту портов и судов с помощью ПВО, РЭБ и других мер безопасности;

доступное страхование военных рисков.

В GMK Center также предлагают создать отдельный страховой фонд для металлургических и рудных грузов, поскольку нынешняя стоимость страхования делает перевозку низкомаржинальной продукции слишком дорогой.

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"Полноценное возобновление экспорта через порты Большой Одессы означает не только выживание ГМК, но и сохранение рабочих мест, поступление налогов и валютной выручки", - пишет издание.

В то же время, к решению вопроса морской блокады и гарантий безопасности также должны приобщаться международные партнеры.

"Для мирового сообщества стабильная работа коридора - это элемент глобальной продовольственной и ресурсной безопасности. Поэтому вопросы защиты портов и гарантий для судоходства должны решать совместно государство, бизнес и международные партнеры", - отмечают в GMK Center.