Ferrexpo призупинила виробництво руди в Україні через атаки росіян

Гірничорудна компанія Ferrexpo призупиняє виробництво залізорудної продукції в Україні. Таке рішення ухвалили через загрози обстрілів у чорноморських портах та з метою збереження обігових коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на біржове повідомлення Ferrexpo.

"Загроза атак у районі українських портів і навколо них суттєво обмежила експортні логістичні маршрути групи через Чорне море. У зв'язку з цим, а також для збереження оборотного капіталу, компанія ухвалила рішення тимчасово призупинити виробництво залізорудної продукції на своїх гірничодобувних і окаткових підприємствах в Україні", - йдеться у заяві.

Наразі компанія продовжує виконувати свої зобов’язання перед європейськими клієнтами, відвантажуючи продукцію з існуючих складських запасів. Однак відновлення повноцінного виробництва повністю залежить від залучення додаткового обігового капіталу.

За відсутності нових інвестицій та додаткового фінансування наявного грошового резерву компанії вистачить лише до середини вересня 2026 року.

Порятунок підбитого судна з вантажем

У компанії також розповіли деталі інциденту з цивільним судном, яке обстріляла Росія під час транспортування окатків Ferrexpo. Пошкоджений корабель, що дрейфував у морі, успішно розшукали та вивели з небезпечної зони бойових дій.

Наразі судно транспортують на буксирі до одного з найближчих портів у Чорному морі для проведення технічного огляду та оцінки стану вантажу.

Голова правління Полтавського ГЗК Віктор Лотоус раніше зазначав, що вартість цього вантажу становить 5-6 млн доларів. Також існував серйозний ризик втрати судна через його можливе дрейфування в бік тимчасово окупованого Криму.

Падіння обсягів виробництва

Військові дії та логістичні перешкоди суттєво вдарили по операційних показниках гірничого гіганта. У січні-червні 2026 року Ferrexpo виробила 1,38 млн тонн окатків, що на 36% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

При цьому у другому кварталі компанії вдалося тимчасово наростити випуск на 64% відносно першого кварталу (до 860,2 тис. тонн). Загалом за підсумками 2025 року виробництво окатків скоротилося на 47% і становило 3,22 млн тонн.

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з основними активами в Україні. Групі належить 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", 100% ТОВ "Єристівський ГЗК" та 99,9% ТОВ "Біланівський ГЗК".