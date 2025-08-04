Мінус 20 кг без тренувань: чоловік схуд за рік завдяки двом звичкам

Як зайва вага погіршувала життя чоловіка

30-річний чоловік розповів, що підйом сходами відчувався як олімпійський виклик, звичайні побутові справи стали для нього справжнім випробуванням.

До фізичних труднощів, пов'язаних з медичною надмірною вагою, додалося й різке погіршення психічного здоров'я.

Тому, щоб змінити своє життя, він вирішив дотримуватись періодичного голодування. Процес передбачає зазвичай 16 годин голодування і 8 годин харчування.

Додаток з харчування надсилав чоловіку сповіщення, щоб нагадати про період голодування, а також надавав поради та підказки щодо харчування.

Також Том стежив за тим, щоб у харчуванні був дефіцит калорій. Рекомендована добова норма споживання калорій (для середньостатистичної людини) становить 2500 калорій для чоловіків і 2000 для жінок.

"Людям потрібно харчуватися з дефіцитом, щоб схуднути, тому організм використовує свої жирові запаси, а не енергію безпосередньо з їжі", - сказав він.

Зокрема, чоловіку потрібно споживати 2400 калорій на день, щоб втрачати 0,5-1 кг на тиждень. Він також один раз на тиждень дозволяв собі їсти фастфуд та піцу, але при цьому дотримувався дефіциту.

Том Капон до та після схуднення (фото: mirror.co.uk)

Деталі тренування

Наступною великою зміною було те, що він робив щонайменше 10 000 кроків на день. Зараз він вже ходить до спортзалу чотири рази на тиждень і плаває двічі на тиждень.

"Важко переоцінити, наскільки збільшення кількості кроків змінило життя - бонус енергія прийшла саме від цього. В мене з'явилася енергія, щоб почати плавати щотижня. Тепер це моє улюблене заняття", - пояснив він.