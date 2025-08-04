Мінус 20 кг без тренувань: чоловік схуд за рік завдяки двом звичкам

Американець Том Капон за рік схуд на 20 кілограмів і зараз його вага складає 89 кг. Все завдяки періодичному харчуванню та простій щоденній активності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт The Mirror.
30-річний чоловік розповів, що підйом сходами відчувався як олімпійський виклик, звичайні побутові справи стали для нього справжнім випробуванням.
До фізичних труднощів, пов'язаних з медичною надмірною вагою, додалося й різке погіршення психічного здоров'я.
Тому, щоб змінити своє життя, він вирішив дотримуватись періодичного голодування. Процес передбачає зазвичай 16 годин голодування і 8 годин харчування.
Додаток з харчування надсилав чоловіку сповіщення, щоб нагадати про період голодування, а також надавав поради та підказки щодо харчування.
Також Том стежив за тим, щоб у харчуванні був дефіцит калорій. Рекомендована добова норма споживання калорій (для середньостатистичної людини) становить 2500 калорій для чоловіків і 2000 для жінок.
"Людям потрібно харчуватися з дефіцитом, щоб схуднути, тому організм використовує свої жирові запаси, а не енергію безпосередньо з їжі", - сказав він.
Зокрема, чоловіку потрібно споживати 2400 калорій на день, щоб втрачати 0,5-1 кг на тиждень. Він також один раз на тиждень дозволяв собі їсти фастфуд та піцу, але при цьому дотримувався дефіциту.
Наступною великою зміною було те, що він робив щонайменше 10 000 кроків на день. Зараз він вже ходить до спортзалу чотири рази на тиждень і плаває двічі на тиждень.
"Важко переоцінити, наскільки збільшення кількості кроків змінило життя - бонус енергія прийшла саме від цього. В мене з'явилася енергія, щоб почати плавати щотижня. Тепер це моє улюблене заняття", - пояснив він.
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