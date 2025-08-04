Минус 20 кг без тренировок: мужчина похудел за год благодаря двум привычкам

Как лишний вес ухудшал жизнь мужчины

30-летний мужчина рассказал, что подъем по лестнице ощущался как олимпийский вызов, обычные бытовые дела стали для него настоящим испытанием.

К физическим трудностям, связанным с медицинским избыточным весом, добавилось и резкое ухудшение психического здоровья.

Поэтому, чтобы изменить свою жизнь, он решил соблюдать периодическую голодовку. Процесс предусматривает обычно 16 часов голодания и 8 часов питания.

Приложение по питанию посылало мужчине оповещения, чтобы напомнить о периоде голодания, а также давало советы и подсказки по питанию.

Также Том следил за тем, чтобы в питании был дефицит калорий. Рекомендуемая суточная норма потребления калорий (для среднестатистического человека) составляет 2500 калорий для мужчин и 2000 для женщин.

"Людям нужно питаться с дефицитом, чтобы похудеть, поэтому организм использует свои жировые запасы, а не энергию непосредственно из пищи", - сказал он.

В частности, мужчине нужно потреблять 2400 калорий в день, чтобы терять 0,5-1 кг в неделю. Он также один раз в неделю позволял себе есть фастфуд и пиццу, но при этом придерживался дефицита.

Том Капон до и после похудения (фото: mirror.co.uk)

Детали тренировки

Следующим большим изменением было то, что он делал не менее 10 000 шагов в день. Сейчас он уже ходит в спортзал четыре раза в неделю и плавает дважды в неделю.

"Трудно переоценить, насколько увеличение количества шагов изменило жизнь - бонус энергия пришла именно от этого. У меня появилась энергия, чтобы начать плавать каждую неделю. Теперь это мое любимое занятие", - объяснил он.