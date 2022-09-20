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Мінус 150 окупантів та літак: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні

Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 810 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Минулої доби найбільше втрат російські окупанти на Бахмутівському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 20 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 54 810 (+160) осіб ліквідовано;
  • танків - 2216 (+4);
  • бойових броньованих машин - 4724 (+4);
  • артилерійських систем - 1323 (+10);
  • РСЗВ - 318 (+6);
  • кошти ППО - 168 (+0);
  • літаків - 252 (+1);
  • вертольотів - 217 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 925 (+5);
  • крилаті ракети - 239 (+1);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6);
  • спеціальної техніки - 125 (+0).

Нагадаємо, авіація ЗСУ за добу знищила сім повітряних цілей, у тому числі штурмовик та БПЛА.

Крім того, ЗСУ на півдні за добу завдали 15 авіаційних ударів по позиціях РФ.

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Війна Росії проти УкраїниВійська РФГенштаб ВСУ