Мінус 150 окупантів та літак: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні

Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 810 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .
Минулої доби найбільше втрат російські окупанти на Бахмутівському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 20 вересня орієнтовно склали:
Нагадаємо, авіація ЗСУ за добу знищила сім повітряних цілей, у тому числі штурмовик та БПЛА.
Крім того, ЗСУ на півдні за добу завдали 15 авіаційних ударів по позиціях РФ.
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